Usa, Biden: "Io e Kamala Harris al lavoro per lasciare pandemia alle spalle"

"Io e Kamala Harris non stiamo perdendo tempo. Siamo pronti a mettere sotto controllo il Covid-19 in modo da poter riaprire le nostre attività e le nostre scuole in sicurezza, riprendere la nostra vita e lasciarci alle spalle questa pandemia". Lo ha scritto su Twitter il presidente eletto degli Usa Joe Biden.

.@KamalaHarris and I aren’t wasting any time. We’re ready to get COVID-19 under control so that we can reopen our businesses and schools safely, resume our lives, and put this pandemic behind us. pic.twitter.com/65C1XfR9rR