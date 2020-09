Usa, Biden: Insegnanti e infermieri hanno pagato più tasse di Trump

di lcl

Milano, 28 set. (LaPresse) - "Gli insegnanti hanno pagato 7.239 dollari, i vigili del fuoco 5.283, gli infermieri 10.216, Donald Trump ha pagato 750 dollari". E' il testo del tweet pubblicato dal team di Joe Biden e condiviso dal candidato democratico sul suo profilo Twitter, che accompagna un video dove si elenca l'ammontare delle tasse pagate dai comuni cittadini mettendole a confronto con quelle versate da Donald Trump che, secondo il New York Times, avrebbe pagato solo 750 dollari nel 2016 e nel 2017, e non le avrebbe proprio versate per 10 anni.

