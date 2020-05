Usa, Biden: Fbi dovrebbe condurre un'indagine su nero morto a Minneapolis

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - "George Floyd meritava di meglio e la sua famiglia merita giustizia. La sua vita contava. Sono grato per l'azione rapida a Minneapolis per licenziare gli agenti coinvolti, devono essere ritenuti responsabili delle loro terribili azioni. L'Fbi dovrebbe condurre un'indagine approfondita". Così su Twitter il candidato democratico alle primarie Joe Biden dopo la morte dell'afroamericano a Minneapolis, soffocato per il fermo di un poliziotto, che ha scatenato un'ondata di proteste e shock in tutto il Paese.

