Usa, Biden elogia giocatori Nba: Non è il momento per il silenzio

di scp

Torino, 27 ago. (LaPresse) - "Questo momento richiede una leadership morale. E questi giocatori hanno risposto alzandosi in piedi, parlando apertamente e usando la propria voce a fin di bene. Ora non è il momento per il silenzio". Lo scrive su Twitter il candidato democratico Joe Biden dopo la scelta dei giocatori Nba dei Milwaukee Bucks di non tenere le partite per protesta dopo il ferimento da parte della polizia di Kenosha, in Wisconsin, dell'afroamericano Jacob Blake.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata