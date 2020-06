Usa, Biden contrario a taglio fondi per la polizia

di lcl

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden non condivide l'iniziativa 'Defund the police' volta a tagliare i fondi destinati ai dipartimenti di polizia. "Come la sua proposta sulla giustizia penale ha chiarito mesi fa, l'ex vicepresidente Biden non crede che alla polizia debbano essere tagliati i fondi", ha detto il portavoce di Biden Andrew Bates in una dichiarazione rilasciata alla Cnn.

