Convention Dem, Joe Biden conquista la nomination per la Casa Bianca

I democratici hanno nominato formalmente Joe Biden come loro candidato alle presidenziali del prossimo ottobre. A Milwaukee, durante la convention virtuale del partito dell'Asinello, l'ex braccio destro di Obama ha superato il quorum dei delegati necessari, raggiungendo quota 3.459 contro i 1.121 di Bernie Sanders. "Congratulazioni, Joe. Sono orgoglioso di te", ha twittato proprio Obama mentre Bill Clinton, protagonista della seconda serata, ha colto l'occasione per attaccare Donald Trump definendolo un "bullo". "La nostra scelta è Biden uomo che unisce e non divide e che si assume le proprie responsabilità", ha dichiarato l'ex vicepresidente il cui intervento era tra i più attesi assieme a quello di Jill Biden.

La moglie del candidato Dem ha parlato dalla classe di una scuola nel Delaware senza mai nominare Trump ma limitandosi a tessere le lodi del marito. "Come si ricostruisce una famiglia distrutta? Nello stesso modo in cui si ricostruisce un Paese. Con amore e comprensione, con piccoli atti di empatia. Con coraggio e con una fede irremovibile", ha spiegato la donna descrivendo il marito come un uomo di profonda empatia, fede e resilienza. "Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua", ha dichiarato l'aspirante First Lady che ha poi lanciato agli americano un messaggio di unità: "L'amore ci rende resilienti e ci consente di diventare meglio di quello che siamo da soli. Joe può unirci e farci andare avanti".

