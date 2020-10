Usa, Biden-Harris: Dolore per morte afroamericano ma no scuse per violenza

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "I nostri cuori sono spezzati per la famiglia di Walter Wallace Jr., e per tutti coloro che soffrono nel sapere di un'altra vita nera persa in America. La vita di Walter Wallace, come troppe altre, era una vita nera che contava - per sua madre, per la sua famiglia, per la sua comunità, per tutti noi". È il commento che il candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden e la vice Kamala Harris hanno affidato a una nota congiunta, pubblicata dai media Usa, in merito all'uccisione dell'afroamericano che ha scatenato le proteste a Philadelphia. "Allo stesso tempo - precisa il ticket dem - nessuna rabbia per le reali ingiustizie nella nostra società scusa la violenza. Attaccare gli agenti di polizia e vandalizzare le piccole imprese, che stanno già lottando durante una pandemia, non piega l'arco morale dell'universo più vicino alla giustizia. Fa male ai nostri concittadini. Il saccheggio non è una protesta, è un crimine".

