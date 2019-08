Usa, autopsia conferma: Epstein si è suicidato

di mad

New York (New York, Usa), 16 ago. (LaPresse/AFP) - L'autopsia ha confermato che Jeffrey Epstein si è suicidato impiccandosi. L'imprenditore era in attesa di processo per traffico sessuale di minori.

