Usa, automobilista spara a uomo armato durante proteste: un morto ad Austin

di mad

Milano, 26 lug. (LaPresse) - Ieri sera poco prima delle dieci è avvenuta una sparatoria ad Austin, in Texas, in cui un uomo è rimasto ucciso. Lo ha confermato la polizia nella notte in un briefing diffuso anche sui canali social del dipartimento: secondo la ricostruzione, durante le proteste in atto per la campagna Black Lives Matter, un uomo armato si è avvicinato a un'auto. L'automobilista, a sua volta armato, ha fatto fuoco e lo ha colpito. "Nessun'altra persona è stata messa in pericolo", ha detto la portavoce della polizia di Austin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata