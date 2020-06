Usa, auto si lancia su manifestanti a Seattle: guidatore spara, un ferito

di ect

New Orleans (Stati Uniti), 8 giu. (LaPresse/AP) - Un'automobile si è lanciata contro la folla di manifestanti radunatasi in memoria di George Floyd, l'afroamericano ucciso nel corso di un brutale fermo di polizia, nei pressi di Capitol Hill, a Seattle. Il guidatore è poi sceso dal veicolo brandendo una pistola. Secondo quanto riportano le autorità, almeno una persona è stata ferita: i vigili del fuoco del dipartimento di Seattle hanno dichiarato che si tratta di un 27enne, colpito da un proiettile e portato in ospedale in condizioni stabili.

