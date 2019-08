Usa, arrestata una prostituta per la morte dello chef Andrea Zamperoni

di bdr

New York (Usa), 26 ago. (LaPresse) - E' stata arrestata una prostituta, la 41enne Angelina Barini, per la morte del 33enne lodigiano Andrea Zamperoni, lo chef di Cipriani Dolci trovato morto in un ostello del Queens. Secondo alcuni giornali americani oltre che su Zamperoni la polizia starebbe indagando su altri due casi di overdose nella zona, in cui la donna avrebbe avuto un ruolo.

(Segue).

