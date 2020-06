Usa, Ap: Più di 5600 arresti in seguito a proteste per morte Floyd

di scp

Washington (Usa), 2 giu. (LaPresse/AP) - Più di 5.600 persone negli Stati Uniti sono state arrestate nell'ultima settimana, per reati come furto, blocco delle autostrade e violazione del coprifuoco, in seguito alle proteste per l'uccisione di George Floyd. È quanto emerge da un conteggio dell'Associated Press.

