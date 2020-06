Usa, anche Coca Cola si unisce a boicottaggio Facebook contro razzismo

Il colosso americano non farà pubblicità sui social dal primo luglio per almeno 30 giorni

La Coca Cola ha annunciato che si unirà al boicottaggio dei social media, come Facebook e Twitter, accusati di non fare abbastanza contro il razzismo e l'incitamento all'odio. L'azienda non farà pubblicità sui social per almeno 30 giorni. Il boicottaggio è stato promosso dalla campagna 'Stop Hate for Profit'.

