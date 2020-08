Usa, agenti uccidono afroamericano in Louisiana: indagini

di ect

Lafayette (Stati Uniti), 23 ago. (LaPresse/AP) - Un afroamericano è stato ucciso dalla polizia della Louisiana venerdì sera. Secondo la prima ricostruzione l'uomo, di nome Trayford Pellerin, avrebbe cercato di entrare in un minimarket armato di coltello e gli agenti hanno aperto il fuoco. La madre del ragazzo ha parlato del figlio come una persona "intelligente, timido, aveva cercato una terapia per curare la sua ansia sociale", racconta. Gli avvocati della famiglia intendono far causa per l'omicidio.

