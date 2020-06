Usa, accusa di omicidio per agente che ha sparato a Brooks

di mad

Atlanta (Georgia, Usa), 17 giu. (LaPresse/AP) - L'ufficiale di Atlanta che ha sparato mortalmente a Rayshard Brooks alle spalle dopo che l'uomo in fuga ha puntato una pistola taser nella sua direzione sarà accusato di omicidio e di altri 10 capi di imputazione: lo ha detto il procuratore distrettuale della contea di Fulton Paul Howard in una conferenza stampa. Garrett Rolfe ha preso a calci Brooks mentre giaceva a terra e l'agente con lui, Devin Brosnan, era in piedi sulla spalla di Brooks, ha dichiarato il procuratore.

Rolfe era già stato licenziato dopo aver sparato a morte a Brooks, 27 anni, venerdì sera. Brosnan, che sarà accusato di aggressione aggravata e altri crimini, era stato posto in congedo amministrativo.

La vedova di Brooks, Tomika Miller, ha partecipato alla conferenza stampa insieme ai suoi avvocati, Justin Miller e L. Chris Stewart.

