Usa: Abbiamo contatto la Nord Corea per riprendere i negoziati sul nucleare

di scp

Milano, 13 gen. (LaPresse) - "Abbiamo contattato i nordcoreani e fatto loro sapere che vorremmo continuare i negoziati a Stoccolma che sono stati avviati all'inizio di ottobre". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien in un'intervista ad Axios. "Li abbiamo informati, attraverso vari canali, che vorremmo riportare in pista quei negoziati e attuare l'impegno del presidente Kim" per la denuclearizzazione della penisola coreana, ha aggiunto O'Brien, che ha affermato di essere cautamente ottimista sul fatto che Kim Jong-un non abbia ancora consegnato il suo promesso "regalo di Natale", che molti analisti si aspettavano sarebbe stato un test sulle armi nucleari.

