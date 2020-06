Usa, a New York coprifuoco notturno fino a domenica

di scp

Torino, 2 giu. (LaPresse) - Coprifuoco a New York dalle 20 alle 5 della mattina successiva da oggi fino a domenica. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio. “Non tollereremo la violenza di alcun tipo. Non tollereremo attacchi contro agenti di polizia. Non tollereremo la creazione dell'odio", ha detto de Blasio, citato dai media americani.

