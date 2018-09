Usa, 3 bambini pugnalati in asilo nido a New York

di vln

Milano, 21 set. (LaPresse/AFP) - Almeno 5 persone, tra cui tre bambini, sono stati accoltellati in un asilo nido nel Queens, a New York. Lo fa sapere l'Nbc. La polizia non ha reso nota l'età dei bambini, due femmine, una in gravi condizioni, e un maschio. Feriti anche due adulti, un uomo e una donna, pugnalati poco prima delle 4 di notte. Nessuno dei feriti è comunque considerato in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dalla polizia, una donna di 52 anni, trovata nel seminterrato dell'asilo, è stata arrestata.

