Usa, 22enne ucciso in proteste S. Francisco: martello scambiato per pistola

di lrs

San Francisco (California, Usa), 4 giu. (LaPresse/AP) - Un 22enne sospettato di aver derubato una farmacia nella baia di San Francisco, negli Usa, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da ufficiali che pensavano che un martello che portava in vita fosse un'arma da fuoco. Lo ha fatto sapere la polizia. I dettagli delle riprese video sono stati rivelati anche quando alcune contee e città della California hanno iniziato i piani per porre fine al coprifuoco dopo giorni di proteste in gran parte pacifiche sulla morte di George Floyd, a Minneapolis. Quella di Sean Monterrosa di San Francisco è la prima morte confermata per mano delle forze dell'ordine in relazione a incidenti e proteste in California dalla morte di Floyd.

