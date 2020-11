Usa 2020, Twitter censura di nuovo tweet di Trump

di mad

Milano, 3 nov. (LaPresse) - Twitter ha nuovamente censurato un tweet del presidente Usa, Donald Trump, che ha scritto che "la decisione della Corte Suprema sul voto in Pennsylvania è molto pericolosa. Consentirà la frode dilagante e incontrollata e minerà i nostri interi sistemi di leggi. Indurrà anche violenza nelle strade. Qualcosa deve essere fatto!". "Il contenuto condiviso in questo Tweet, tutto o in parte - è la censura del social - è controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza".

