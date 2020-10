Usa 2020, Trump: Vicini a svolta nella curva della pandemia

di lca

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Gli Stati Uniti sono "a una svolta nella curva" della pandemia da coronavirus. Lo ha detto Donald Trump durante un comizio elettorale in Arizona. Secondo il presidente in carica la strada che indicaato per la nazione avrebbe portato a "prosperità record, crescita epica del lavoro" e un "vaccino sicuro" prestoa disposizione. In entrambi i discorsi che ha tenuto nello Stato nelle cittadine di Goodyear e Bullhead City, sono stati mandati in onda video dei governatori che lodavano, in vari momenti dalla scorsa primavera, la risposta di Trump alla pandemia. "La vita normale riprenderà completamente", ha detto a Bullhead City. "Questo è quello che vogliamo. Il meglio deve ancora venire", ha aggiunto chiudendo il discorso a Goodyear.

