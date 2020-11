Usa 2020, Trump ventila sconfitta: Il tempo dirà quale amministrazione sarà

di scp

Washington (Usa), 13 nov. (LaPresse/AP) - "Chissà quale amministrazione sarà, immagino che il tempo lo dirà". Lo ha detto Donald Trump, parlando dal Rose Garden alla Casa Bianca nel suo primo discorso pubblico dopo l'attribuzione della vittoria a Biden, ventilando la possibilità di non essere lui il prossimo presidente, anche se per ora non ha ammesso la sconfitta.

