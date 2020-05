Usa 2020, Trump: Twitter interferisce in campagna elettorale

di mad

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali del 2020. Stanno dicendo che la mia affermazione sul voto per posta, che porterà a una massiccia corruzione e frode, è errata, basandosi sul controllo dei fatti da parte di CNN, Amazon, Washington Post. Twitter sta soffocando completamente la libertà di parola e io, come presidente, non permetterò che accada!". Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, dopo che la piattaforma social ha segnalato due suoi tweet sul voto per posta.

