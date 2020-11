Usa 2020, Trump: Stiamo andando bene, passeremo serata fantastica

di lcl

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Ho sentito che stiamo andando molto bene in Florida, in Arizona. Stiamo andando incredibilmente bene in Texas", "stiamo facendo bene dappertutto. Penso che passeremo una serata fantastica. Mi sento molto bene". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump arrivato al quartier generale della sua campagna in Virginia.

