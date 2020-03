Usa 2020, Trump: Sono pronto per Bernie, ma non credo sarà lui il mio avversario

Milano, 6 mar. (LaPresse) - "Ero pronto per correre contro Bernie, ma ora non credo che sarà lui il mio avversario". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un dibattito con il pubblico trasmesso su Fox News, parlando delle elezioni presidenziali. "Credo che sarà molto difficile per lui rimontare", ha aggiunto Trump facendo riferimento ai risultati del Super Tuesday, che hanno visto Joe Biden in testa alle primarie democratiche.

