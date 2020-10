Usa 2020, Trump: "Sono in ottima forma, sabato un comizio in Florida"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da sabato potrà riprendere gli impegni pubblici. A confermalo è stato il suo medico personale Sean Conley, dopo che il tycoon aveva già spiegato in un'intervista su Fox News Channel che terrà un comizio in Florida il prossimo sabato, se ci sarà "abbastanza tempo per prepararlo", e uno in Pennsylvania domenica. Il tycoon, intervistato su Fox News Channel, si è mostrato ansioso di tornare in campo per recuperare terreno nella sfida per la Casa Bianca contro il democratico Joe Biden, a meno di un mese dall'Election Day. "Sono in ottima forma", ha detto il presidente in carica spiegando che oggi si sottoporrà ad un nuovo test per il Covid-19.

