Usa 2020, Trump: Sanders fuori per Warren, popolo Bernie venga da noi

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Bernie Sanders è FUORI! Grazie a Elizabeth Warren. Se non fosse stato per lei, Bernie avrebbe vinto quasi tutti gli Stati nel Super Tuesday!". Così il presidente degli Usa Donald Trump su Twitter ha commentato il ritiro dalle primarie dem del senatore del Vermont Bernie Sanders. "E' finita proprio come volevano i Democratici e il Comitato nazionale democratico, lo stesso del fiasco di Hillary. Il popolo di Bernie dovrebbe venire al Partito Repubblicano", ha aggiunto.

