Usa 2020, Trump pubblica raffica video FoxNews su frode elettorale

di lcl

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Donald Trump non sembra volersi arrendere alla vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa. Il tycoon ha pubblicato su Twitter una serie di video (10 in tutto) di FoxNews in cui giornalisti, opinionisti e repubblicani difendono le tesi di Trump e denunciano presunti brogli elettorali da parte dei democratici. Il social media ha segnalato alcune delle clip con un'etichetta che definisce le dichiarazioni sulla frode elettorale "contestate".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata