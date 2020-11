Usa 2020, Trump: Pronto a sfida legale per la Pennsylvania

di lrs

Charlotte (North Carolina, Usa), 2 nov. (LaPresse/AP) - Il presidente americano Donald Trump dice che si sta preparando per le sfide legali al conteggio dei voti per posta ed eventualmente mancanti in Pennsylvania. Parlando con i giornalisti a Charlotte, in North Carolina, in vista di una manifestazione a Hickory, il magnate ha detto: "Non appena le elezioni saranno finite, quella notte entreremo con i nostri avvocati".

