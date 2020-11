Usa 2020, Trump pronto a battaglia legale: pressing di Melania per rinuncia

di lca

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Donald Trump non ha ancora riconosciuto la vittoria di Joe Biden ed è pronto ad andare avanti nella battaglia legale annunciata dopo il voto delle presidenziali. Secondo quanto riporta la Cnn, molti della sua cerchia ristretta lo starebbero pressando per rinunciare a eventuali azioni legali e ad accettare la sconfitta. Tra loro anche il cognato e consigliere Jared Kushner e la moglie Melania Trump che, in privato, lo starebbe convincendo della necessità di riconoscere la sconfitta. Di contro, i figli maggiori Donald Jr. ed Eric, stanno invece lavorando sui repubblicani perché pubblicamente rifiutino il risultato elettorale, affiancandosi così alla lotta del padre.

