Usa 2020, Trump: Obama gioca a golf mentre sua moglie dice di stare a casa

di mad

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Obama, la cui amministrazione è stata sorpresa a spiare illegalmente la campagna di Trump, di recente è stato anche sorpreso a giocare a golf in un campo in Virginia, nonostante sua moglie Michelle abbia esortato le persone a rimanere a casa. Un doppio standard totale. L'unica cosa che i Dem hanno deciso per loro è la loro relazione molto stretta con i media che diffondono fake news". Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump.

