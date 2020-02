Usa 2020, Trump: Non voglio aiuto da nessun paese straniero

di lcl

Nuova Delhi (India), 25 feb. (LaPresse/AP) - "Non voglio alcun aiuto da nessun Paese e non mi è stato dato alcun aiuto da nessun Paese", per vincere le elezioni presidenziali. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti in India. Il presidente Usa ha specificato di non essere stato aggiornato dall'intelligence sulla presunta intromissione della Russia nella campagna elettorale Usa.

