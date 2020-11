Usa 2020, Trump: Non concedo niente a Biden, ha vinto solo per i media

di lcl

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "Joe Biden ha vinto solo agli occhi dei 'fake news' media. Non concedo NIENTE! Abbiamo una lunga strada da percorrere. Questa è stata un'ELEZIONE TRUCCATA!", così su Twitter il presidente Usa Donald Trump che ha sottolineato di non voler riconoscere la vittoria di Joe Biden. "Vinceremo!", ha scritto il tycoon in un altro tweet.

