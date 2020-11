Usa 2020, Trump: Mio vantaggio scomparso magicamente, molto strano

di lcl

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Ieri notte avevo un solido vantaggio, in molti Stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, uno ad uno, i vantaggi hanno iniziato a scomparire magicamente mentre venivano contate schede a sorpresa. Molto strano". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump è tornato a mettere in dubbio la regolarità del voto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata