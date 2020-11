Usa 2020, Trump: Ho vinto le elezioni. Twitter lo censura

di mad

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "Gli osservatori non erano ammessi nelle sale di conteggio. Ho vinto le elezioni, ottenuto 71.000.000 di voti legali. Succedevano cose brutte che ai nostri osservatori non era permesso di vedere. Mai accaduto prima. Milioni di voti postali sono stati inviate da persone che non lo avevano mai fatto". Lo ha scritto poco fa su Twitter il presidente Usa, Donald Trump. Il social ha censurato il tweet con la scritta "Questa affermazione su frodi elettorali è controversa".

