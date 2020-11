Usa 2020, Trump farà ricorso anche in Georgia

di lca

Washington (Usa), 5 nov. (LaPresse/AP) - La campagna del presidente Donald Trump ha fatto ricorso contro il voto in Pennsylvania, Michigan e anche in Georgia. I nuovi documenti presentati dallo staff della campagna elettorale chiedono un migliore accesso per gli osservatori della campagna ai luoghi in cui vengono elaborate e contate le schede elettorali, e sollevano preoccupazioni per l'assenteismo, come ha spiegato lo staff.

