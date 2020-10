Usa 2020, Trump: Elezione è scelta tra mio boom o lockdown Biden

di lca

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Questa elezione è una scelta tra un 'Trump Recovery' o una 'Biden depressione'. È una scelta tra un mio boom economico ('Trump Boom') o un 'Biden lockdown'. È una scelta tra il nostro piano per uccidere il virus o il piano di Biden per uccidere il sogno americano". Così il presidente Donald Trump in un tweet in merito alla sfida per la Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata