Usa 2020, Trump: Dibattito dem pazzo e caotico, datemi un avversario

di lcl

Milano (Italia), 26 feb. (LaPresse) - Un "dibattito pazzo e caotico ieri sera. Datemi un avversario!". Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito del dibattito in tv tra i candidati alle primarie democratiche. "Fake News dicono che Biden è andato bene", scrive il presidente. Mike Bloomberg, soprannominato da Trump 'Mini Mike', è stato "debole e instabile, ma aiutato molto dai suoi numerosi spot pubblicitari, che non dovrebbero essere ammessi durante un dibattito". Elizabeth Warren chiamata "Pocahontas", "era cattiva e indisciplinata. Non sanno come gestirla". Steyer "è stato un disastro".

