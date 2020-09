Usa 2020, Trump: Chiederò test antidroga a Biden prima di dibattito

di lca/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - Donald Trump ha chiesto "con forza un test antidroga di 'Sleepy' Joe Biden prima o dopo il dibattito di martedì sera", quando i due si incontreranno per il duello tv pre elezioni. Lo scrive il presidente Usa sul suo profilo Twitter, specificando che "naturalmente accetterò di farlo anch'io". Secondo Trump, "le sue esibizioni ai dibattiti sono state 'non allineate', per usare un eufemismo. Solo i farmaci avrebbero potuto causare questa discrepanza", ha concluso.

