Usa 2020, Trump: Censura media su corruzione Biden, Big Tech forse peggio

di lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Il presidente americano, Donald Trump, si scaglia contro i media e i Big Tech, inclusa Twitter, che "non coprono la corruzione di Biden". "Gli Stati Uniti - 'cinguetta' l'inquilino della Casa Bianca - non hanno la libertà di stampa, abbiamo la soppressione della storia o semplicemente fake news. Si è imparato così tanto nelle ultime due settimane su quanto siano corrotti i nostri media, e ora Big Tech, forse anche peggio. Cancellare la sezione 230!". In un altro tweet, ancora, il tycoon parla della presunta corruzione di Biden come della "storia più grande e più credibile al mondo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata