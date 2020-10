Usa 2020, Trump cancella evento elettorale in Florida

di lrs

Washington (Usa), 2 ott. (LaPresse/AP) - Donad Trump ha annullato i piani di partecipare a una raccolta fondi e di volare in Florida per una manifestazione in programma oggi per la campagna elettorale, in vista delle elezioni americane del 3 novembre. Lo ha detto in una nota il medico del presidente Usa, Sean Conley, dopo che il tycoon e la moglie hanno contratto il coronavirus. L'inquilino della Casa Bianca ha mantenuto, però, l'impegno della telefonata di mezzogiorno precedentemente pianificata "sul supporto Covid-19 agli anziani vulnerabili". Nella stessa nota, Conley ha sottolineato che Trump continuerà i propri impegni "senza interruzioni".

