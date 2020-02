Usa 2020, Trump: Bloomberg? Peggiore performance in storia dibattiti

di lrs

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "La performance nel dibattito di Mini Mike Bloomberg è stata forse la peggiore nella storia dei confronti, e ce ne sono state di pessime. Stava inciampando, borbottando ed è gravemente incompetente. Se questo non lo mette fuori gara, niente lo farà. Non è così facile fare quello che ho fatto". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato su Twitter il dibattito tv a Las Vegas fra i candidati alla nomination dem, scagliandosi contro l'ex sindaco di New York.

