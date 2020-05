Usa 2020, Trump: Big di internet vogliono censurarmi

di mad

Milano, 28 mag. (LaPresse) - "I big di internet stanno facendo tutto il possibile per censurarmi in vista delle elezioni del 2020. Se ciò accade, non abbiamo più la nostra libertà. Non lo lascerò mai accadere! Hanno provato duramente nel 2016 e hanno perso. Ora stanno diventando pazzi". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, dopo lo scontro con la stessa piattaforma social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata