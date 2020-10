Usa 2020, Trump: Biden troppo debole per guidare gli Stati Uniti

di lca

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "La scorsa notte ho fatto ciò che i media corrotti si sono rifiutati di fare: ho ritenuto Joe Biden responsabile per i suoi 47 anni di bugie, 47 anni di tradimenti e 47 anni di fallimenti. L'intera nazione ha visto la verità: Joe Biden è troppo debole per guidare questo Paese". Così il presidente Donald Trump durante il comizio elettorale a Duluth, in Minnesota, riferendosi in particolare al primo dibattito tv avuto con il candidato dem per le presidenziali di novembre.

