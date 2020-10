Usa 2020, Trump: AntiFa è organizzazione terroristica

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Biden dice che AntiFa è solo un'idea. Le idee non attaccano la polizia e non bruciano gli edifici. AntiFa è un'organizzazione terroristica interna". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un comizio elettorale a Duluth, in Minnesota, in vista delle presidenziali di novembre.

