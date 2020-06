Usa 2020, Trump annuncia ripresa comizi in presenza in 4 Stati

di abf

Roma, 10 giu. (LaPresse) - Dopo uno stop di tre mesi dalla campagna elettorale, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato ai giornalisti del pool della Casa Bianca che sta progettando di riprendere i suoi comizi elettorali. Ancora non ci sono date o luoghi ufficiali, ma il tycoon ha spiegato di voler fare eventi in presenza in Oklahoma, Florida, Arizona, e Carolina del Nord.

