Usa 2020, Tiffany Trump: Mio padre combatte monopoli e manipolazioni media

di scp

Torino, 26 ago. (LaPresse) - "Mio padre è l'unica persona a sfidare l'establishment, la burocrazia radicata, le grandi aziende farmaceutiche e i monopoli dei media per garantire che le libertà costituzionali americane siano rispettate e che la giustizia e la verità prevalgano". Così la figlia del presidente Usa Tiffany Trump, citata dai media americani, intervenendo alla convention repubblicana. "Mio padre non fugge dalle sfide, anche di fronte all'odio totale, perché per combattere per l'America sacrificherà qualsiasi cosa. Ha grandi sogni per il nostro paese ed è implacabile nel realizzarli", ha aggiunto, "se ti sintonizzi sui media, hai un'opinione parziale. E se ciò che condividi non rientra nella narrativa che cercano di promuovere, allora viene ignorato o considerato una bugia, indipendentemente dalla verità. Questa manipolazione delle informazioni che riceviamo impedisce le nostre libertà".

