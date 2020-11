Usa 2020, Stoltenberg: Non vedo l'ora di lavorare con Biden

di mad

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "Accolgo con grande favore l'elezione di Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti. Conosco Biden come un forte sostenitore della Nato e delle relazioni transatlantiche. La leadership degli Stati Uniti è più importante che mai in un mondo imprevedibile e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il presidente eletto Biden, il vicepresidente eletto Kamala Harris e la nuova amministrazione per rafforzare ulteriormente il legame tra il Nord America e l'Europa". Così in una nota il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

