Usa 2020, sondaggio: Sanders in testa con il 32%, Biden al 17%

di lrs

Milano, 19 feb. (LaPresse) - Nella corsa alla nomination dem alla Casa Bianca, in testa c'è saldamente al comando Bernie Sanders con il 32%. Il senatore del Vermont, secondo un sondaggio di Abc News e di 'The Washington Post', stacca Joe Biden, fermo al 17%. Più arretrati l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, al 14%, la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, che si attesta all'11%, l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, al 7% e Amy Klobuchar al 6%.

