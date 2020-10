Usa 2020, sondaggio 'RealClear Politics': Trump supera Biden in Flordia

di lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Secondo 'RealClear Politics', Donald Trump supera Joe Biden nei sondaggi per la Florida, in vista delle elezioni Usa del 3 novembre prossimo. Un vantaggio risicato, ma il candidato repubblicano è davanti dello 0,4% sull'avversario democratico: 48,2% per il tycoon contro il 47,8% dello sfidante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata